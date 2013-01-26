Koch mit Oliver
Folge vom 26.01.2013: Schau dich schlau - 3
24 Min.Folge vom 26.01.2013Ab 6
Ist die Suppe versalzen, der Salat nicht mehr knackig und das Fleisch nicht zart genug? Wir haben die besten Kochtipps und -Tricks verpackt in einer Sendung. Wie wird das Fleisch so richtig zart? Und wie bleibt es schön saftig? Welche Pfanne soll ich verwenden, wann das Fleisch wenden und soll jedes Fleisch im Rohr weitergaren? Diesmal wird aufgeräumt - und zwar mit Kochmythen. Kochen Sie mit!
