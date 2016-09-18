Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Folge vom 18.09.2016
27 Min.Ab 6

Wild, Wilder, Oliver! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger läutet den kulinarischen Herbst ein. Und womit geht das besser als mit herzhaftem Wild? Und genau deshalb zaubert er das erdigste und köstlichste von Wildschwein, Reh & Co! Es gibt herzhaft knusprige Wildschweinschnitzerl mit selbstgemachter Preiselbeermarmelade und danach die zartesten Wildschweinripperl in würziger Honig-Powidl-Marinade.

