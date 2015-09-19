Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit! Oliver – Rezept für Wien setzt am Samstag, dem 19. September mit dem Spitzenkandidaten der ÖVP, Manfred Juraczka, fort. Um 18:10 kocht er in der Sendung "Koch mit! Oliver - Rezept für Wien" und diskutiert am 20. September um 18:55 sein politisches Programm im Sonntagstalk "Wie jetzt? PULS 4 fragt nach" bei PULS 4-Infochefin Corinna Milborn.

