Koch mit Oliver

PULS 4Folge vom 23.09.2018
Folge vom 23.09.2018: An der schönen alten Donau!

18 Min.Folge vom 23.09.2018Ab 6

PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger kocht direkt an der alten Donau. Sein Gastgeber ist Manuel Gratzl, der passend zum Herbst herrlich zarte Rehnüsschen mit Brokkoli und Kürbis zaubert. Oliver bereitet, passend zur Location, einen knusprigen Donaulachs zu. Dazu gibt es ein Kartoffel-Kichererbsen-Püree und ein feuriges Paprika Sugo.

