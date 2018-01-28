Koch mit! Oliver vom 28.01.2018Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 28.01.2018: Koch mit! Oliver vom 28.01.2018
35 Min.Folge vom 28.01.2018Ab 6
Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Diesmal zaubert Oliver eine Pasta „Quattro Formaggi mit 5 mal Käse“. Das lässt selbst den stärksten Italiener schwach werden, außerdem baut Oliver einen wahrgewordenen Mexikanischen Traum! Eine feurig scharfe Fajita Torte und als krönenden Abschluss, gebackene Schokolade Riegel, außen knusprige und innen cremige weich.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4