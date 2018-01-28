Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 28.01.2018

PULS 4
Koch mit! Oliver vom 28.01.2018

35 Min. Ab 6

Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Diesmal zaubert Oliver eine Pasta „Quattro Formaggi mit 5 mal Käse“. Das lässt selbst den stärksten Italiener schwach werden, außerdem baut Oliver einen wahrgewordenen Mexikanischen Traum! Eine feurig scharfe Fajita Torte und als krönenden Abschluss, gebackene Schokolade Riegel, außen knusprige und innen cremige weich.

