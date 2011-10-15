Koch mit Oliver
Folge vom 15.10.2011: Pizza-Special
27 Min.Folge vom 15.10.2011Ab 6
Knusprig lecker, köstlich einfach, einfach selbst gemacht! - Bestellen war gestern! Oliver zeigt wie man Pizza ganz leicht selber macht. Dabei ist Abwechslung gefragt. Egal ob Gemüsepizza, Pizza-Stangerl, American Pan Pizza oder süß mit Schoko und Früchten. Pizza-Fans kommen bestimmt auf ihre Rechnung. Backen Sie mit!
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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