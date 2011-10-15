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Koch mit Oliver

Pizza-Special

PULS 4Folge vom 15.10.2011
Pizza-Special

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Koch mit Oliver

Folge vom 15.10.2011: Pizza-Special

27 Min.Folge vom 15.10.2011Ab 6

Knusprig lecker, köstlich einfach, einfach selbst gemacht! - Bestellen war gestern! Oliver zeigt wie man Pizza ganz leicht selber macht. Dabei ist Abwechslung gefragt. Egal ob Gemüsepizza, Pizza-Stangerl, American Pan Pizza oder süß mit Schoko und Früchten. Pizza-Fans kommen bestimmt auf ihre Rechnung. Backen Sie mit!

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