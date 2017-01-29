Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

PULS 4Folge vom 29.01.2017
38 Min.Ab 6

Die letzten köstlichen Deftigkeiten vor der neuen Staffel "Koch dich schlank" PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger kocht noch ein letztes Mal mit ALLEM was das Herz begehrt, aber die Bikinifigur verwehrt. Es gibt cremig-speckige „Pasta con Ricotta e Pancetta“, also mit herzhaftem Spanferkel und danach ein würzig-cremiges Käsefondue mit krossem Baguette. Außerdem zelebrieren in "Kochen ist Chefsache" Oliver und Fabian den Kalorien-Mega-Gau: Dafür hat sich das lukullische Duo etwas ganz Besonderes einfallen lassen: die herzhafteste Schweinsbraten-Knödel-Lasagne, die jemals kreiert wurde. Mehr deftiger Genuss geht nicht!

