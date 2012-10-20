Koch mit Oliver
Folge vom 20.10.2012: Das perfekte Steak!
25 Min.Folge vom 20.10.2012Ab 6
Wie lange muss das Steak braten? Welches Fleisch soll ich verwenden? Womit soll ich es würzen? Und, wie wird es so richtig saftig?Ob "medium", "rare" oder "well done", Haubenkoch Oliver Hoffinger und Steak-Profi Erich Bauer zeigen die hohe Kunst des Steak-Bratens. So gelingt das perfekte Steak: Außen kross und Innen rosa! Außerdem haben die Spitzenköche die besten Ideen für die Beilage.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4