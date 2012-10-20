Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Das perfekte Steak!

PULS 4Folge vom 20.10.2012
Das perfekte Steak!

Folge vom 20.10.2012: Das perfekte Steak!

25 Min.Ab 6

Wie lange muss das Steak braten? Welches Fleisch soll ich verwenden? Womit soll ich es würzen? Und, wie wird es so richtig saftig?Ob "medium", "rare" oder "well done", Haubenkoch Oliver Hoffinger und Steak-Profi Erich Bauer zeigen die hohe Kunst des Steak-Bratens. So gelingt das perfekte Steak: Außen kross und Innen rosa! Außerdem haben die Spitzenköche die besten Ideen für die Beilage.

