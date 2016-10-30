Oliver Hoffinger - Heuriger statt Studio?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.10.2016: Oliver Hoffinger - Heuriger statt Studio?
27 Min.Folge vom 30.10.2016Ab 6
PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger is(s)t unterwegs. Diesmal kehrt er beim Heurigen ein und zaubert herrlich deftige Schmankerln: Zarte faschierte Laberln mit Liptauer und herzhaft gefüllte Powidltascherln. Mit dabei ist Wienerlied-Sängerin Charlotte Ludwig und auch sie findet: Immer zu wenig Schinken bei den Schinkenfleckerln! Ob Oliver sie von seinen Schinkenfleckerln überzeugen kann?
