Koch mit Oliver
Folge vom 03.11.2012: Orientalisch Kochen!
26 Min.Folge vom 03.11.2012Ab 6
Lust auf eine Reise in den Orient? "Koch mit! Oliver" entführt Sie ins Reich von 1001 Nacht. Diesmal dreht sich alles um exotische Gewürze, kraftvolle Aromen und magische Düfte. Holen Sie sich den Zauber eines orientalischen Marktes in Ihre Küche - und das kinderleicht und ohne großen Aufwand. Kochen Sie mit!
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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