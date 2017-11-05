Koch mit Oliver vom 05.11.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 05.11.2017: Koch mit Oliver vom 05.11.2017
31 Min.Folge vom 05.11.2017Ab 6
Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Also, kulinarisch gesprochen. Und so ist sein herbstliches Kartoffelgulasch, dank der lila Erdäpfeln, nicht nur eine wahre Augenweide, sondern dank der pikanten dreierlei Würste auch noch ein besonderer Genuss. Auch beim Martini-Gansl geht der Hoffinger seine eigenen Wege und macht statt dem ewigen trockenen Flug-Dinosaurier-Einerlei einen saftigen Gänsebrust-Traum mit den flaumigsten Knödeln. Und selbst aus dem gemeinen Gugelhupf macht Oliver jetzt noch etwas, bei dem sogar die Oma neidisch werden könnte!
