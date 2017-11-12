Koch mit Oliver vom 12.11.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 12.11.2017
31 Min.
Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Aber geht das auch bei etwas so perfektem wie einem Schnitzel? Ja! Oliver zaubert bombastische japanische „Tonkatsu“-Sanchwiches. Wer das probiert hat, für denen ist ein herkömmliches Schnitzel ab jetzt fad! Weiters sorgt der PULS 4 Küchenchef für einen umwerfendes Schwammerlgulasch und noch dazu für einen traumhaften schnell und auch noch mehlfreien Mohnkuchen! Köstlicher kann der Herbst kaum werden!
