Koch mit! Oliver vom 13.11.2016Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 13.11.2016: Koch mit! Oliver vom 13.11.2016
30 Min.Folge vom 13.11.2016Ab 6
PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger ist „Fertig in 20 Minuten“, denn warum länger in der Küche stehen, wenn es auch so schnell geht? In nur 20 Minuten? Geht nicht? Geht doch! Und in „Kochen ist Chefsache“ liefern sich Oliver und sein Chef Fabian wieder ein Tänzchen mit der Zeit. Zusammen schwingen sie übers Küchenparkett und zaubern herzhafte Fleischbällchen mit Spaghetti. Klingt nicht sehr abenteuerlich? Sie werden Augen machen!
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4