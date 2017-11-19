Koch mit Oliver
Folge vom 19.11.2017: Koch mit! Oliver 19.11.2017
39 Min.Folge vom 19.11.2017Ab 6
Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Und deswegen machen wir nicht einfach nur fade Schickenfleckerln, sondern deren bösen großen Bruder. Und weil wir es ja besonders wild mögen, kommt unser Rehrücken herrlich rosa und unglaublich saftig daher. Und wer gesehen hat, wie schnell köstlichste Kroketten entstehen können, der kann gar nie mehr zu Tiefkühlware greifen. Und ganz neue Wege geht der PULS 4 Küchenchef mit seiner Himbeerroulade: Die pimpt Oliver nämlich mit zweierlei getrockneten Beeren für ganz viel Biss und noch mehr Geschmack.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4