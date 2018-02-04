Koch mit! Oliver vom 04.02.2018Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 04.02.2018: Koch mit! Oliver vom 04.02.2018
27 Min. Ab 6
Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Diesmal zaubert Oliver Hoffinger eine Versuchung aus 1001 Nacht in Tirol: Flaumige Selchfleisch-Käse-Knödel auf knackigem Speckkrautsalat. Alleine schon von dieser Worten nimmt man 400 Kalorien zu! Außerdem baut Oliver einen wahrgewordenen französischen Butter-Traum: „Tarte Tatin“, also süßsaure karamellisierte Äpfel im molligen Blätterteig. Wieder 600 Kalorien. Aber sooooo guuuuut!
