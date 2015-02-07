Koch mit! Oliver vom 07.02.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 07.02.2015: Koch mit! Oliver vom 07.02.2015
29 Min.Folge vom 07.02.2015Ab 6
Schafft Oliver Hoffinger in 15 Wochen 15 Kilo abzunehmen? Und das nur mit smarter Ernährung und ein wenig Bewegung? Mit Hilfe von Ernährungsexpertin Vanessa möchte sich Oliver schlank schlemmen. Wieviel Kilo hat er in Woche 2 des Abnhemexperiments "Koch Dich schlank" wohl schon verloren?
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4