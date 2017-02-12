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Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 12.02.2017

PULS 4Folge vom 12.02.2017
Koch mit! Oliver vom 12.02.2017

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Koch mit Oliver

Folge vom 12.02.2017: Koch mit! Oliver vom 12.02.2017

32 Min.Folge vom 12.02.2017Ab 6

„Promi Koch dich schlank“ mit Jeannine Schiller. Gemeinsam mit PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger zaubert die Society- & Charity Lady traumhafte Genüsse zum Schlankschlemmen. Es gibt eine leistbare französische Fischsuppe mit knackigem Gemüse und danach herzhaftes Schweinefleisch süß-sauer wie vom Ihrem Chinesen an der Ecke – nur eben um einiges leichter.

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