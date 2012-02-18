Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Das Finale

PULS 4Folge vom 18.02.2012
Das Finale

Das FinaleJetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 18.02.2012: Das Finale

26 Min.Folge vom 18.02.2012Ab 6

Barbara, Alexander und Jeannine haben es ins Finale geschafft. Doch bevor die Entscheidung fällt, müssen die Kandidaten gemeinsam mit Oliver ein Drei-Gänge-Menü kreieren. Und jetzt sind Sie an der Reihe! Entscheiden Sie, wer Olivers Kochlehrling werden soll! Voten Sie für Ihren Favoriten auf www.kochmitoliver.at ... Antipasti-Salat / Schweinsbraten mit Kraut und Knödel / Frühlingsrolle mit exotischen Früchten ...

Alle verfügbaren Folgen