Koch mit Oliver
Folge vom 18.02.2012: Das Finale
26 Min.Folge vom 18.02.2012Ab 6
Barbara, Alexander und Jeannine haben es ins Finale geschafft. Doch bevor die Entscheidung fällt, müssen die Kandidaten gemeinsam mit Oliver ein Drei-Gänge-Menü kreieren. Und jetzt sind Sie an der Reihe! Entscheiden Sie, wer Olivers Kochlehrling werden soll! Voten Sie für Ihren Favoriten auf www.kochmitoliver.at ... Antipasti-Salat / Schweinsbraten mit Kraut und Knödel / Frühlingsrolle mit exotischen Früchten ...
