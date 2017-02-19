Koch mit! Oliver vom 19.02.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 19.02.2017: Koch mit! Oliver vom 19.02.2017
35 Min.Folge vom 19.02.2017Ab 6
Woche 3 von „Koch dich schlank“! Gemeinsam mit Dori Bauer, Host des neuen PULS4 Vorabend-Formats „FOURLAUT“, zaubert PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger die besten Gerichte zum Schlankschlemmen: Es gibt das zarteste Rindercarpaccio mit knusprigen Parmesanchips und danach himmlische Krautrouladen mit einer knackigen Gemüsefülle. Außerdem zeigen Oliver und Fabian, wie auch ein fantastisches Schnitzel, konkret eine krosse Piccata Milanese wunderbar leicht sein kann.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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