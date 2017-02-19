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Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 19.02.2017

PULS 4Folge vom 19.02.2017
Koch mit! Oliver vom 19.02.2017

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Koch mit Oliver

Folge vom 19.02.2017: Koch mit! Oliver vom 19.02.2017

35 Min.Folge vom 19.02.2017Ab 6

Woche 3 von „Koch dich schlank“! Gemeinsam mit Dori Bauer, Host des neuen PULS4 Vorabend-Formats „FOURLAUT“, zaubert PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger die besten Gerichte zum Schlankschlemmen: Es gibt das zarteste Rindercarpaccio mit knusprigen Parmesanchips und danach himmlische Krautrouladen mit einer knackigen Gemüsefülle. Außerdem zeigen Oliver und Fabian, wie auch ein fantastisches Schnitzel, konkret eine krosse Piccata Milanese wunderbar leicht sein kann.

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