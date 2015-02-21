Koch mit! Oliver vom 21.02.2015Jetzt kostenlos streamen
Ein Spitzenkoch muss dick sein? So ein Schwachsinn. Oliver Hoffinger will sich von seinem Übergewicht verabschieden. Er will in 15 Wochen 15 Kilo abnehmen. Dafür hat sich Oliver Unterstüzung von Ernährungscoach Vanessa geholt. In den ersten vier Wochen hat er schon 6 Kilo abgenommen. Wieviel ist eds nach Woche 5?
