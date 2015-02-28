Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 28.02.2015

PULS 4Folge vom 28.02.2015
Koch mit! Oliver vom 28.02.2015

Koch mit! Oliver vom 28.02.2015Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 28.02.2015: Koch mit! Oliver vom 28.02.2015

30 Min.Folge vom 28.02.2015Ab 6

Abnehmen mit saftiger Lasagne und feurigen Jalapeno Poppers, mit smarter Ernährung ist das kein Problem. PULS 4 Haubenkoch Oliver Hoffinger vertraut auch in Woche 6 des Abnehmexperiments "Koch Dich schlank" auf die Hilfe von Ernährungsexpertin Vanessa und die gesunden Varianten seiner Lieblingsspeisen. Kann abnehmen so gut schmecken?

