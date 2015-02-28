Koch mit! Oliver vom 28.02.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 28.02.2015
30 Min.
Abnehmen mit saftiger Lasagne und feurigen Jalapeno Poppers, mit smarter Ernährung ist das kein Problem. PULS 4 Haubenkoch Oliver Hoffinger vertraut auch in Woche 6 des Abnehmexperiments "Koch Dich schlank" auf die Hilfe von Ernährungsexpertin Vanessa und die gesunden Varianten seiner Lieblingsspeisen. Kann abnehmen so gut schmecken?
