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Koch mit Oliver

Rezept für Wien vom 10.10.2015

PULS 4Folge vom 10.10.2015
Rezept für Wien vom 10.10.2015

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Koch mit Oliver

Folge vom 10.10.2015: Rezept für Wien vom 10.10.2015

30 Min.Folge vom 10.10.2015Ab 6

Einen Tag vor der Wien-Wahl sind Juliana Okropiridse (Wien anders), Heinz Pollischansky (Wir Wollen Wahlfreiheit) und Turgay Taskiran (Gemeinsam für Wien) bei "Koch mit Oliver! - Rezeptfür Wien" zu Gast und schließen damit die exklusive Kochreihe der Wiener SpitzenkandidatInnen ab. Sie kreieren ihr Wien-Menü bei Haubenkoch Oliver Hoffinger.

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