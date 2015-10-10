Rezept für Wien vom 10.10.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 10.10.2015: Rezept für Wien vom 10.10.2015
30 Min.Folge vom 10.10.2015Ab 6
Einen Tag vor der Wien-Wahl sind Juliana Okropiridse (Wien anders), Heinz Pollischansky (Wir Wollen Wahlfreiheit) und Turgay Taskiran (Gemeinsam für Wien) bei "Koch mit Oliver! - Rezeptfür Wien" zu Gast und schließen damit die exklusive Kochreihe der Wiener SpitzenkandidatInnen ab. Sie kreieren ihr Wien-Menü bei Haubenkoch Oliver Hoffinger.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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