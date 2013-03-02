Koch mit Oliver
Folge vom 02.03.2013: Topinambur die Wunderknolle
Der perfekte Kartoffelersatz! Früher als Armeleuteessen bekannt, ist die Wurzel heute ein natürliches Wundermittel, das vor allem beim Abnehmen hilft. Ob roh oder gekocht, mit oder ohne Schale, als Suppe oder Püree, Topinambur ist ein wahres Allround-Talent in der Küche. Selbst zu süßen Gerichten passt es perfekt. Erfahren Sie alles über Wirkung und Eigenschaften der Wunderknolle. Kochen Sie mit!
