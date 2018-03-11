Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit Oliver vom 11.03.2018

PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Frei nach Oma Hoffingers Rezept gibt es eine unglaublich herzhafte serbische Bohnensuppe und einen chilenischen Mais-Fleisch-Auflauf „Pastel de Choclo“. Und für einen süßes Finale sorgen verführerisch flaumige Apfelknödel in Butterbrösel geschwenkt und mit Kanari-Vanillemilch beträufelt.

