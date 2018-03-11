Koch mit Oliver vom 11.03.2018Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 11.03.2018
32 Min.
PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Frei nach Oma Hoffingers Rezept gibt es eine unglaublich herzhafte serbische Bohnensuppe und einen chilenischen Mais-Fleisch-Auflauf „Pastel de Choclo“. Und für einen süßes Finale sorgen verführerisch flaumige Apfelknödel in Butterbrösel geschwenkt und mit Kanari-Vanillemilch beträufelt.
