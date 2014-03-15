Koch mit! Oliver vom 15.03.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 15.03.2014: Koch mit! Oliver vom 15.03.2014
27 Min.Folge vom 15.03.2014Ab 6
Heute stehen gleich mehrere Männer hinterm Herd. Die vier Musiker von "The Rats Are Back" treten heute gegen PULS 4 Haubenkoch Oliver an. Bei dieser Challenge wird Oliver auch unter besonderen Umständen ein leckeres Menü zaubern. Einfach wird es nicht. Denn Oliver darf nur mit links arbeiten, nicht kosten und muss sich mit einem Buttermesser durchschlagen. Ob ein saftiges Lamm "Frank" oder Wein-Château mit Schneenockerln – schmackhaft wird es bestimmt.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
