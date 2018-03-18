Koch mit Oliver vom 18.03.2018Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 18.03.2018: Koch mit Oliver vom 18.03.2018
33 Min.Folge vom 18.03.2018Ab 6
PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Wunderbar saftiges, gebratenes, rosa Fleisch mit knackigem Blattspinat, cremiger Polenta, Spiegelei und Schnittlauch Sauce, das ist Olivers Tafelspitz. Als Vorspeise gibt es einfach zu machende, aber unglaublich köstliche Schinken-Käse-Törtchen. Abgerundet wird das Menü mit herrlich flaumigen und schön wild gestreiften Zebrakuchen.
