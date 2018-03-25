Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 25.03.2018

PULS 4Folge vom 25.03.2018
Koch mit! Oliver vom 25.03.2018

Koch mit! Oliver vom 25.03.2018

Koch mit Oliver

Folge vom 25.03.2018: Koch mit! Oliver vom 25.03.2018

36 Min.Folge vom 25.03.2018Ab 6

Für die letzte Sendung von „Koch mit! Oliver“ gibt es gleich drei ganz besondere Köstlichkeiten: Zuerst den ultimativen Schinken–Käse-Toast, mit Bechamelsauce und Käse überbacken. Außerdem eine Rotolino-Pizza mit Büffelmozzarella und Salsiccia gefüllt und als Höhepunkt: der Gipfel aller Burger – liebevoll geschlichtet aus Rindfleisch Patty, gebackenen Emmentaler und Schnitzel!

