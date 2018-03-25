Koch mit! Oliver vom 25.03.2018Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 25.03.2018
Folge vom 25.03.2018
Für die letzte Sendung von „Koch mit! Oliver“ gibt es gleich drei ganz besondere Köstlichkeiten: Zuerst den ultimativen Schinken–Käse-Toast, mit Bechamelsauce und Käse überbacken. Außerdem eine Rotolino-Pizza mit Büffelmozzarella und Salsiccia gefüllt und als Höhepunkt: der Gipfel aller Burger – liebevoll geschlichtet aus Rindfleisch Patty, gebackenen Emmentaler und Schnitzel!
