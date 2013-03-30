Kulinarische Überraschungen!Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 30.03.2013: Kulinarische Überraschungen!
26 Min.Folge vom 30.03.2013Ab 6
Werden Sie zum Lieblingsgast auf jedem Frühlingsfest. Ein kleines Mitbringsel für ein großes Lächeln: leicht nachzumachende kulinarische Geschenke, die jedem schmecken. Außerdem: Olivers Aprilüberraschung! Der glückliche Gewinner wird von Oliver überrascht und darf mit ihm gemeinsam kochen.
