Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Kulinarische Überraschungen!

PULS 4Folge vom 30.03.2013
Kulinarische Überraschungen!

Kulinarische Überraschungen!Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 30.03.2013: Kulinarische Überraschungen!

26 Min.Folge vom 30.03.2013Ab 6

Werden Sie zum Lieblingsgast auf jedem Frühlingsfest. Ein kleines Mitbringsel für ein großes Lächeln: leicht nachzumachende kulinarische Geschenke, die jedem schmecken. Außerdem: Olivers Aprilüberraschung! Der glückliche Gewinner wird von Oliver überrascht und darf mit ihm gemeinsam kochen.

Alle verfügbaren Folgen