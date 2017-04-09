Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 09.04.2017

PULS 4Folge vom 09.04.2017
Koch mit! Oliver vom 09.04.2017

Koch mit! Oliver vom 09.04.2017Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 09.04.2017: Koch mit! Oliver vom 09.04.2017

28 Min.Folge vom 09.04.2017Ab 6

Woche 2 bei „Rock mit! Oliver“. Diesmal tauscht Chartstürmer Lemo die Gitarre gegen den Kochlöffel und kreiert mit PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger nicht nur kulinarische Hits. Es gibt traumhaft köstliche Pasta Alfredo und einen unglaublich flaumigen Schokoladentraum mit halbflüssigem Kern und den fruchtigsten Beeren. Das Einzige, was das noch toppen kann? Ein eigenes Lied des Rock-Duos „Lemo and the Hoff“.

Alle verfügbaren Folgen