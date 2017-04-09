Koch mit! Oliver vom 09.04.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 09.04.2017: Koch mit! Oliver vom 09.04.2017
28 Min.Folge vom 09.04.2017Ab 6
Woche 2 bei „Rock mit! Oliver“. Diesmal tauscht Chartstürmer Lemo die Gitarre gegen den Kochlöffel und kreiert mit PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger nicht nur kulinarische Hits. Es gibt traumhaft köstliche Pasta Alfredo und einen unglaublich flaumigen Schokoladentraum mit halbflüssigem Kern und den fruchtigsten Beeren. Das Einzige, was das noch toppen kann? Ein eigenes Lied des Rock-Duos „Lemo and the Hoff“.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4