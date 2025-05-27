Lenßen hilft
Folge 15: Auf starken Schultern
23 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Team Lenßen kämpft für einen alleinerziehenden Vater. Nach dem Unfalltod seiner Frau kümmert sich Stefan Müller liebevoll um seine Tochter Alina und seinen Sohn Luke. Doch seine Schwägerin Sonja Becker hat eine Gefährdungsmeldung beim Jugendamt gemacht, weil sie ihn für erziehungsunfähig hält.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
