SAT.1Staffel 2Folge 18vom 03.06.2025
23 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Katja Reimer hat Angst um ihre Familie. Sie und ihr Mann Emanuel haben die Geschwister Lilly und Neo als Pflegekinder aufgenommen. Doch als die leibliche Mutter Sabrina plötzlich den Pflegevater wegen gefährlicher Körperverletzung anzeigt, steht die Pflegeerlaubnis auf dem Spiel.

