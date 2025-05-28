Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 11 vom 28.05.2025
23 Min. Folge vom 28.05.2025 Ab 12

Manja Zobel vertraut sich Ingo Lenßen an: Ihr Mann Till verschwand vor sechs Monaten bei einem Segelunfall. Zwar hoffen sie und Sohn Connor, dass Till noch lebt, aber die Familie steht vor dem finanziellen Ruin. Mit der Todeserklärung könnte die Lebensversicherung den Hauskredit begleichen. Doch Tills Mutter weigert sich, ihren Sohn für tot erklären zu lassen. Die Situation verschärft sich, als eine Kreditkartenabrechnung des Vermissten auftaucht. Lebt Till Zobel noch?

