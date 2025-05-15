Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Vertrauensverlust

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 15.05.2025
Vertrauensverlust

VertrauensverlustJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 4: Vertrauensverlust

23 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Anni Lück kontaktiert: Die Alleinerziehende brachte ihre Tochter Mia während ihrer vierwöchigen Reha bei ihrer Schwester unter. Nun weigert sich Sandra Meise, ihre Nichte wieder zurückzugeben. Sie unterstellt Anni, erziehungsunfähig zu sein, schaltet das Jugendamt ein und meldet Mia auf einer neuen Schule an. Doch plötzlich ist Mia verschwunden. Schafft es Team Lenßen, Mia zu finden und die Schwester zur Vernunft zu bringen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen