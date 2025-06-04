Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 16vom 04.06.2025
Folge 16: Das Verunsicherungsbüro

23 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird von der verängstigten Ida Knauf aufgesucht. Jemand hat der Versicherungskauffrau unter den Rock fotografiert und das Bild auf ihren Schreibtisch gelegt. Als die Polizei auf dem Laptop von Idas Sohn Robin eine Spur zu weiteren Fotos von ihr findet, bricht für die Mandantin eine Welt zusammen. Team Lenßen glaubt an Robins Unschuld und muss den wahren Täter finden, bevor keine Frau mehr in der Firma sicher ist und der Sohn seine Ausbildung verliert.

