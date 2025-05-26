Zum Inhalt springenBarrierefrei
In der Trennungsfalle

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 26.05.2025
Folge 1: In der Trennungsfalle

23 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12

Zoe Brühl wendet sich an Ingo Lenßen: Seit der Trennung von ihrem Mann Thomas vor einem Jahr weigert er sich, die Scheidung durchzuziehen. Zoe ist im achten Monat schwanger von ihrem neuen Freund Ben, doch ihr Ex behauptet, der Vater zu sein. Die Situation eskaliert, als Zoes Kind zu früh geboren wird.

