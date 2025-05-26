Lenßen hilft
Folge 1: In der Trennungsfalle
23 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Zoe Brühl wendet sich an Ingo Lenßen: Seit der Trennung von ihrem Mann Thomas vor einem Jahr weigert er sich, die Scheidung durchzuziehen. Zoe ist im achten Monat schwanger von ihrem neuen Freund Ben, doch ihr Ex behauptet, der Vater zu sein. Die Situation eskaliert, als Zoes Kind zu früh geboren wird.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1