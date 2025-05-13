Lenßen hilft
Folge 10: Lost in Love
23 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Annika Lehman aufgesucht: Ihr mühsam Erspartes ist weg. Die Masseurin gab ihrer neuen Liebe Sebastian Busch ihre 7.000 Euro. Doch Sebastian leugnet nicht nur die Beziehung, sondern auch jemals Geld von ihr erhalten zu haben.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1