SAT.1Staffel 2Folge 6vom 30.05.2025
Folge 6: Einmal Straße immer Straße?

23 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12

Hotelkauffrau Sarah Pohl wendet sich an Ingo Lenßen, da ihr fristlos gekündigt wurde. Ihr Chef hat erfahren, dass sie aufgrund eines früheren Schicksalsschlags auf der Straße gelebt hat. Während Team Lenßen für die Aufhebung der Kündigung kämpft, werden Läuse in einem Hotelbett gefunden und Sarah wird aufgrund ihrer Vergangenheit verdächtigt. Ein Kampf gegen die Zeit beginnt: Die Anwälte müssen handeln und ihre Mandantin vor der erneuten Obdachlosigkeit retten.

