Lenßen hilft
Folge 3: Schuldlos verschuldet
23 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
Kathrin Brings sucht verzweifelt Rat bei Team Lenßen. Mit 10.000 Euro Schulden steht die Alleinerziehende vor dem finanziellen Aus. Ihre Bekannte Sophie Flaum hat ihr einen Kredit von der "Schuldenkönig GmbH" empfohlen. Nachdem Kathrin den Vertrag unterschrieb und zwei Raten zahlte, erhielt sie statt der Kreditsumme nur eine Rechnung. Die Anwälte finden heraus, dass die Firma nicht existiert. Kann Ingo Lenßen die Betrüger finden und seine Mandantin vor dem Ruin retten?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1