Lenßen hilft
Folge 7: Tag der Abrechnung
23 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12
Sandra Baumeister sucht Ingo Lenßen ratlos auf: Ihr Noch-Ehemann Martin fordert 12.000 Euro von ihr. Die letzten Jahre der Ehe machte die Filialleiterin Karriere, während der Vater Tochter Nelly betreute. Dafür soll Sandra zahlen. Außerdem fordert er, wieder in die eheliche Wohnung zu ziehen ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
