SAT.1Staffel 2Folge 7vom 19.05.2025
23 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12

Sandra Baumeister sucht Ingo Lenßen ratlos auf: Ihr Noch-Ehemann Martin fordert 12.000 Euro von ihr. Die letzten Jahre der Ehe machte die Filialleiterin Karriere, während der Vater Tochter Nelly betreute. Dafür soll Sandra zahlen. Außerdem fordert er, wieder in die eheliche Wohnung zu ziehen ...

SAT.1
