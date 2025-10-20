Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Mein Sohn, der Querulant

SAT.1Staffel 2Folge 14vom 20.10.2025
Mein Sohn, der Querulant

Mein Sohn, der QuerulantJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 14: Mein Sohn, der Querulant

23 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Kerstin Bräuer kommt aus Angst um ihren Sohn zu Team Lenßen: Tim hat angeblich seine Ausbildung gekündigt und ist abgehauen. Ingo Lenßen findet jedoch heraus, dass Tim fristlos gekündigt wurde und ihm eine Anzeige wegen aggressiven Verhaltens droht. Während Ingo Lenßen versucht, die Situation zu deeskalieren, stößt sein Team auf neue Hinweise, die eine überraschende Wendung in den Fall bringen. Können die Anwälte Tims Zukunft retten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen