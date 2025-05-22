Verliebt, verlobt, gefakedJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 21: Verliebt, verlobt, gefaked
23 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
Milli Roth setzt alles auf Ingo Lenßens Hilfe. Die Friseurin wurde gekündigt, weil sie angeblich ein Video ihrer Chefs gepostet hat: Das Beauty-Influencer-Paar Lu Koch und Joe Rakers soll sich getrennt haben. Die Mandantin bestreitet die Vorwürfe, doch das Video wurde auf ihrem Handy gefunden. Die Influencer fordern 30.000 Euro Schadensersatz. Ingo Lenßen muss herausfinden, wer das Video gepostet hat und seine Mandantin vor dem finanziellen Niedergang retten.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1