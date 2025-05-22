Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt, verlobt, gefaked

SAT.1Staffel 2Folge 21vom 22.05.2025
Folge 21: Verliebt, verlobt, gefaked

23 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

Milli Roth setzt alles auf Ingo Lenßens Hilfe. Die Friseurin wurde gekündigt, weil sie angeblich ein Video ihrer Chefs gepostet hat: Das Beauty-Influencer-Paar Lu Koch und Joe Rakers soll sich getrennt haben. Die Mandantin bestreitet die Vorwürfe, doch das Video wurde auf ihrem Handy gefunden. Die Influencer fordern 30.000 Euro Schadensersatz. Ingo Lenßen muss herausfinden, wer das Video gepostet hat und seine Mandantin vor dem finanziellen Niedergang retten.

SAT.1
