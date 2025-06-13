Lenßen hilft
Folge 23: Livs Baby
23 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Ola und Phil Wilk suchen verzweifelt Hilfe bei Team Lenßen: Ihre Tochter Liv soll bei einer Sportfreizeit von Handballtrainer Moritz Zeiler vergewaltigt und geschwängert worden sein. Papa Phil ist ausgerastet und hat Moritz verletzt. Die Lage spitzt sich weiter zu, als Liv plötzlich verschwindet. Es beginnt ein Kampf gegen die Zeit: Ingo Lenßen muss Liv finden. Was steckt wirklich hinter den Anschuldigungen und Livs Verschwinden?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1