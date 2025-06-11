Kleiner Traum ganz großJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 26: Kleiner Traum ganz groß
23 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Lenßen hilft". // Kleiner Traum ganz groß: Der kleinwüchsige Kim ist nach längerer Arbeitslosigkeit als Praktikant in Ilka Boschs Baufirma tätig und erhält eine mündliche Zusage für eine Übernahme. Am Ende des Praktikums will die Chefin jedoch davon nichts mehr wissen. Team Lenßen vermutet, dass der Bauzeichner diskriminiert wird.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1