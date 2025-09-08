Anst bis in die KnochenJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 67: Anst bis in die Knochen
23 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12
Verwirrt läuft Anne Keller Ingo Lenßen und seinem Anwaltskollegen Lennart Hartmann in die Arme: Sie ist auf der Flucht vor ihrem Partner Tim Kant, der sie bedroht hat. Während Anne von Kontrolle, Eifersucht und Gewalt berichtet, streitet Tim alles ab und stellt sie als labil dar. Der Fall lässt Lennart Hartmann nicht los - auch, weil er Anne von früher kennt. Kann Team Lenßen die Mandantin schützen und aus der Gewaltspirale befreien, bevor es endgültig eskaliert?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1