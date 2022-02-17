Staffel 2Folge 100vom 17.02.2022
Lenßen übernimmt
Folge 100: Die Blaumacherin
23 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12
Team Lenßen wird von Sabine Hendriks (36), der Besitzerin eines kleinen Waxingstudios, zu Hilfe gerufen. Sabine hat Probleme mit ihrer einzigen Angestellten Jenny Arnold (28), die seit sechs Wochen dauernd krank ist. Inzwischen sieht Sabine sogar schon ihre Existenz bedroht. Als Mutter des neunjährigen Bastians kann Sabine Hendriks nur bis zu einem gewissen Grad Jennys Ausfälle abfedern. Versucht Jenny Arnold ihrer Chefin absichtlich zu schaden?
