Staffel 2Folge 50vom 22.09.2021
Bittere SchokoladeJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 50: Bittere Schokolade
23 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 12
Team Lenßen trifft Mandantin Lena Fuhr (35) mit ihrem Lebensgefährten Thomas Böller (35) in ihrer Wohnung. Besorgt erzählt sie, dass ihr Ex-Mann und Kindsvater, Lukas Fuhr (35), ihr ihre gemeinsame Tochter Emma (15) wegnehmen will. Er gibt der laschen Erziehungsmethode seiner Ex die Schuld an Emmas Übergewicht. Sie ist Diabetikerin und er fürchtet um ihre Gesundheit. Gerade als Sarah Grüner einen Zugang zu dem Mädchen findet, überschlagen sich die Ereignisse.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1