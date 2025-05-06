Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 78vom 06.05.2025
Folge 78: Mein Mann muss bleiben

23 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Ingo Lenßen wird von der hochschwangeren Julia Schramm (27) kontaktiert. Als sie und ihr Verlobter Carlos Perés (30) sich gerade das Ja-Wort geben wollten, wurde ihnen mitgeteilt, dass sich Carlos Perés' Frau, die er angeblich in Venezuela geheiratet hat, gegen die neue Hochzeit mit Julia Schramm geäußert hat. Doch Carlos Perés kann sich weder an eine Hochzeit noch an Jasmin Schmitz erinnern. Kann Team Lenßen den Heiratsschwindel aufklären?

