Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 84
Kind der Liebe

Folge 84: Kind der Liebe

23 Min.Ab 12

Team Lenßen wird von Sabine Schulze (35) kontaktiert. Ihre Tochter Melissa Schulze (15) ist schwanger und Ex-Freund Tobias Hiebler (18) will das alleinige Sorgerecht für das Kind. Auch seine Mutter Heike Hiebler (40) denkt, dass Melissa Schulze zu unreif für ein Baby sei. Beide Parteien erheben Anspruch auf das Ungeborene. Als Melissa Schulze dann in einen Autounfall gerät, steht fest, dass das Sorgerecht geklärt werden muss.

