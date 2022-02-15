Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 92vom 15.02.2022
Falsche Tatsachen

23 Min.Folge vom 15.02.2022Ab 12

Astrid Meier (42) wird wegen Körperverletzung angezeigt und zwangsbeurlaubt! Ihr wird vorgeworfen, den Skater Kevin Braun (18) schwer verletzt zu haben. Team Lenßen möchte der Mandantin glauben, dass sie unschuldig ist. Leider muss es aber feststellen, dass auch ihr Kollege Stefan Heinold (50) nicht an ihre Unschuld glaubt. Doch dann beobachtet Ben Handke, wie Stefan Heinold von denselben Jungs bedroht wird. Was versucht er zu vertuschen?

