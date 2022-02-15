Staffel 2Folge 92vom 15.02.2022
Lenßen übernimmt
Folge 92: Falsche Tatsachen
23 Min.Folge vom 15.02.2022Ab 12
Astrid Meier (42) wird wegen Körperverletzung angezeigt und zwangsbeurlaubt! Ihr wird vorgeworfen, den Skater Kevin Braun (18) schwer verletzt zu haben. Team Lenßen möchte der Mandantin glauben, dass sie unschuldig ist. Leider muss es aber feststellen, dass auch ihr Kollege Stefan Heinold (50) nicht an ihre Unschuld glaubt. Doch dann beobachtet Ben Handke, wie Stefan Heinold von denselben Jungs bedroht wird. Was versucht er zu vertuschen?
