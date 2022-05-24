Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 27vom 24.05.2022
Entmannt

EntmanntJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 27: Entmannt

23 Min.Folge vom 24.05.2022Ab 12

Die alleinerziehende Mutter Daniela Gerstmann (39) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Rat. Ihrem Sohn Tommy (17) wurde der Ausbildungsplatz gekündigt, nachdem er seinen Chef angegriffen hat. Der Anwalt kämpft für Tommys Ausbildungsplatz, doch der Tischlermeister sieht sich im Recht. Was steckt hinter der Kündigung? Warum verhält sich Tommy in letzter Zeit so aggressiv? Team Lenßen geht der Sache auf den Grund und überprüft das Arbeitsumfeld ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen